У Києві жінка викинулася з вікна дев'ятого поверху

Від отриманих травм жінка померла на місці.

У суботу, 24 листопада, із вікна дев'ятого поверху житлового будинку за адресою вулиця Олійника, 8 викинулася 57-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Трагічний випадок стався близько 11:30. Про це повідомляє "Інформатор".

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За словами сусідів загиблої, 57-річна жінка проживала в квартирі 74 зі своїм чоловіком. Сімейна пара мало з ким спілкувалася. Подружжя сторонилося сусідів. Місцеві жителі не можуть сказати, що спонукало жінку на такий вчинок.

Чоловік загиблої відмовився давати будь-які коментарі з приводу втрати. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» та слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Києві таксист затиснув руку поліцейського склом і протягнув його за собою.