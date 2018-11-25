Росія перекрила Керченську протоку і підняла ударні вертольоти Ка-52 на бойовий курс (відео)

Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою.

Росія перекрила прохід до Керченської протоки на межі Азовського та Чорного морів для цивільних суден після атаки на український рейдовий буксир «Яни Капу». Про це повідомляє прес-служба Генштабу ВМС ЗСУ.

«О 13:12 зафіксовано захід двох ударних вертольотів ЗС РФ Ка-52 на бойовий курс із захватом на супроводження бортовими системами управління зброєю катерів Військово-Морських Сил ЗС України», — йдеться у повідомленні в Facebook.

Кораблі ВМС ЗС України вже третю годину чекають проходу Керченською протокою. О 13:42 за інформацією Керчтрафікконтролю на проході мосту перекрито рух в обидві сторони в зв’язку з посадкою на мілину танкера перед мостом зі сторони Азовського моря.

Варто зазначити, що дана інформація поки що не підтверджується міжнародною системою контролю судноплавства.

Як повідомляв УНІАН, російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.

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В командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

«Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик», - зазначили в ВМС ЗСУ.

Своєю чергою у ФСБ РФ звинуватили українських військових у незаконному перетині кораблями російського кордону.

Наразі відомо, що екіпаж українського рейдового буксиру "Яни Капу" не постраждав під час тарану російським військовим кораблем. У прес-службі ВМС ЗС України запевнили, що українська корабельна група продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку Російської Федерації у Чорному та Азовському морях є порушенням норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

«Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України», - йдеться у заяві.