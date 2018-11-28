Спроба «свободівців» заблокувати ТРЦ Ocean Plaza у Києві: оприлюднені фото

Представники організації "Сокіл" розмалювали головний вхід і скляні стіни ТРЦ написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", та "Не купуй у Оушен Плаза".

В київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza сьогодні увірвалися представники молодіжного крила ВО "Свобода", які намагалися заблокувати його роботу.

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Кореспондент УНІАН зробив фото на місці подій. Представники організації "Сокіл" розмалювали головний вхід і скляні стіни ТРЦ написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", та "Не купуй у Оушен Плаза".

У ТРЦ прибув також депутат Київради від "Свободи" Володимир Назаренко. За подіями спостерігали співробітники поліції.

Протести правих сил у скандальному ТРЦ почалися 26 листопада. Вони супроводжувалися використанням піротехніки. Задимлення на першому поверсі призвело до екстреної евакуації працівників і відвідувачів.