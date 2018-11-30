Журналісти розповіли, як напівлегальний донбаський бізнес зруйнував життя хлопця з Маріуполя (відео)

Постраждалий не отримав будь-якої компенсації та підтримки колишнього роботодавця.

Хлопцю з Маріуполя Богдану Наносу відрізало руку на виробництві, але роботодавець не виплатив йому ані копійки. А коли той спробував домогтися справедливості - то з’ясував, що на місцевому рівні нічого зробити не може.

Адже його кривдник - хресник Януковича і взагалі бандит. Про це розповіли журналісти програми "Гроші".

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Вже понад рік 22-річний хлопець вчиться жити заново - без правої руки. Він - повар за професією, але пішов працювати обвалювальником м'яса, коли втратив кінцівку. Та заробити перші гроші йому не судилося.

Халатність роботодавця та трагічна випадковість призвели до того, що рука хлопця потрапляє в промислову м'ясорубку, яка розібрала його долоню по кісточках. "Болю не було, я почав бити по кнопках. Я почав у паніці бити, але вона не вимкнулася", - розповів постраждалий.

Охоронець витягнув м'ясорубку з розетки, лише тоді страждання хлопця припинилися. Та одразу йому зателефонував роботодавець й сказав, що Нанос тут виконував лише будівельні роботи - такою мала бути версія постраждалого для правоохоронців.

Без будь-якої компенсації та підтримки колишнього роботодавця хлопець не опускає руки та бореться за власні права. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення роботодавцем Богдана техніки безпеки на виробництві. Та за понад рік нічого не змінилося.

Справу навіть намагалися зам'яти, вимагаючи, щоб він забрав заяву.

За інформацією ДСНС, руку покаліченого Богдана Наноса вилучали у промисловому приміщенні магазину "Щирий кум". Його керівник - Дмитро Шкарупа. Він наголосив, що з 2014 року у Маріуполі під їхнім брендом господарює якийсь донбаський бізнесмен - Будика Микола.

У цьому випадку йдеться про напівлегальний донбаський бізнес, йдеться у сюжеті.