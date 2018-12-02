Четверо продавців у Кривому Розі затримали грабіжника у масці кота, озброєного сокирою (відео)
У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік у масці кота і з сокирою намагався пограбувати магазин, однак співробітники його знешкодили.
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
"Четверо молодих людей з Дніпропетровської області показали всім, що злочинці "ніхто", коли проти них виступають спільно і разом", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
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Аброськін зазначив, що 42-річний злочинець у масці "тепер довго буде сидіти за ґратами".
Місцеві ЗМІ повідомляють, що інцидент стався 30 листопада в магазині "ПроЦентр" на зупинці "Ювілейна". Співробітники скрутили злочинця і тримали його до приїзду поліції.