В Одеській області під час пожежі загинули жінка з дитиною

Орієнтовна причина загоряння в приватному одноповерховому будинку - коротке замикання електричного подовжувача.

Сьогодні в районному центрі Кодима Одеської області під час пожежі загинули жінка і малолітня дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, приблизно о 17.50 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння будинку в місті Кодима.

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По прибуттю на місце пожежі підрозділи ДСНС встановили сильне задимлення в приватному одноповерховому житловому будинку. Пожежні близько 18.30 ліквідували пожежу.

«У результаті вогнем пошкоджено підлогу на загальній площі 5 кв. метрів. На місці події виявлено тіла загиблих - жінки, 1992 року народження, і її сина, 2012 року народження», - йдеться в повідомленні.

Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електричного подовжувача.