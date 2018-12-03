На Кіровоградщині в будинок учасника АТО кинули коктейль Молотова – постраждали донька та дружина

5-річна донька військовика отримала 10 відсотків опіків тіла та знаходиться в дитячій обласній лікарні міста Кропивницького.

У Кіровоградській області в будинок учасника АТО кинули коктейль Молотова, внаслідок чого постраждали 5-річна донька та дружина військовослужбовця.

Прo це пoвідoмляє вoлoнтер, координатор ГО "Знам'янське об'єднання "Майдан" Наталія Тишкевич на своїй сторінці у Facebook.

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«В нашого побратима, учасника АТО з селища Цибулеве Знам'янського району, Півторака Миколи 30.11.18 трапилось горе: йому в хату вкинули коктейль Молотова. На той час вдома знаходились дружина та 5-річна донечка», - написала вона.

За даними волонтера, внаслідок інциденту дружина отримала 40 відсотків опіків та перебуває в реанімації Кропивницького опікового центру, а донька - 10 відсотків опіків та знаходиться в дитячій обласній лікарні міста Кропивницького.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня вночі у Львівській обласній клінічній лікарні помер 34-річний демобілізований учасник АТО Михайло Ковальчук.