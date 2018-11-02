"Закрила рот рукою, щоб син не кричав": в Одеській області мати вбила свою 4-місячну дитину (відео)

За висновком експертизи, хлопчик помер від удушення. Раніше мати померлого немовляти стверджувала, що ввечері поклала сина спати і вранці знайшла мертвим.

Сьогодні в райцентрі Подольск Одеської області затримано жінку, яка підозрюється у вбивстві своєї 4-місячної дитини. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіціі в Одеській області, йдеться про дитинку, про смерть якої в поліцію напередодні повідомив фельдшер швидкої допомоги, який констатував її смерть.

Зазначається, що за висновком судово-медичного експерта, причиною смерті немовляти стала механічна асфіксія - удушення.

За словами начальника Подільського відділу поліції Миколи Піщанського, на допиті у слідчого жінка розповіла, що вночі хлопчик сильно плакав і нібито всі спроби його заспокоїти виявилися марними.

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«Вона стверджує, що просто закрила синові рот рукою, щоб він не кричав. Дитина затихла, тому що, як з'ясувалося пізніше, задихнулася. Жінці повідомлено про підозру за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Її затримано в порядку ст. 208 КПК до обрання судом запобіжного заходу», - сказав Піщанський.

Наразі слідство триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в місті Подольск Одеської області поліція почала розслідування за фактом смерті 4-місячної дитини. До поліції надійшла інформація від фельдшера швидкої допомоги, який констатував смерть 4-місячної дитини.

Мати померлого хлопчика повідомила поліції, що син не хворів, вночі вона його нагодувала, переповили і поклала спати, а вранці знайшла мертвим.