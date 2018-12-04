В одеській тюрмі та СІЗО в один день повісились двоє в`язнів

Щодо обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження.

Прокуратура Одеської області та одеська місцева прокуратура проводять перевірки після двох самогубств, які стались протягом однієї доби у СІЗО та у «Південній виправній колонії №51».

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Як повідомляє «Радіо Свобода», обидва інциденти стались 30 листопада. Так, самогубство в одеському слідчому ізоляторі скоєно на майданчику для прогулянок. Один з підсудних вийшов туди наодинці та повісився. Мотузку він імовірно приніс із собою, хоча за внутрішнім розпорядком його мали обшукати перед виходом на прогулянку.

Друге самогубство 30 листопада скоїли в 51-й колонії – в’язень також повісився.

Зазначається, що раніше під час прогулянки самогубство намагався скоїти інший підсудний одеського СІЗО – він вдарив себе сталевою пластиною в черевну порожнину. Його життя вдалося врятувати. За офіційною інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт із родиною.

Інформацію про інциденти журналістам підтвердив начальник відділу прокуратури Одеської області Володимир Коломієць.

«Одного дійсно знайшли на дворику для прогулянок, по цьому факту проводиться перевірка обласною прокуратурою. А за фактом вчинення самогубства в 51-й колонії перевірку проводить одеська місцева прокуратура №2. Там це відбулося в приміщенні. Ніяких записок не було, провели опитування працівників і ув’язнених та засуджених. З’ясовуються можливі причини і умови», – наголосив він.

Щодо обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як зазначив прокурор, загиблі між собою не пов’язані. За наявною інформацією, вони не були знайомі, проходили по різних кримінальних провадженнях, телефонного зв’язку між ними не було.

Коломієць погодився, що загиблого в СІЗО мали обшукати перед виходом на дворик, тож це було порушенням режимних вимог. Так само порушенням режимних вимог було випускати підсудного на дворик одного, але з цього приводу є певні розбіжності. Згідно із рекомендаціями міжнародних гуманітарних організацій, ув’язнений має право на одинокі прогулянки.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Одеса стала столицею кримінального світу України.