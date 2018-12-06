В Одеській області прикріпили гранату до будинку вдови убитого фермера

За даними джерел у поліції, сьогодні вранці жінці телефонували і погрожували.

У Ренійському районі Одеської області невідомі зловмисники прикріпили «розтяжку» з гранатою до хвіртки будинку жительки села Новосільське.

Як повідомили УНІАН у Ренійському відділенні поліції, сьогодні вранці надійшло повідомлення від жительки села Новосільське про те, що вона виявила на паркані свого домоволодіння підозрілий предмет.

Правоохоронці встановили, що на паркані одного з житлових будинків по вулиці Чкалова розміщена «розтяжка».

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«Сама граната була на паркані, «розтяжка» - йшла на хвіртку. За попередніми даними, це - «Ф-1». Наразі гранату направлено на експертизу для ідентифікації», - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (Погроза вбивством) і ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як розповіло УНІАН поінформоване джерело в Головному управлінні Нацполіції в області, потерпіла - вдова фермера Петра Карагяура, якого було убито в 2017 році.

За даними джерел у поліції, сьогодні рано вранці жінці нібито телефонували і погрожували фізичною розправою.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2017 року у Ренійському районі Одеської області було виявлено мертвими двох чоловіків; трупи невідомі закопали в полі між селами Новосільське і Орлівка, уздовж траси Одеса-Рені.

Повідомлялося, що перевіряється версія того, що виявлені чоловіки - зниклі безвісти ще в жовтні 2017 році фермер Петро Карагяур із села Новосільське і раніше судимий Юрій Асаржі.