Через георгіївську стрічку на валізі росіянина не впустили в Україну

Особі відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

У столичному аеропорту «Жуляни» прикордонники не пропустили в Україну росіянина, на валізі якого була георгіївська стрічка.

Як повідомляє Держприкордонслужба, 16 листопад у пункті пропуску «Жуляни» під час здійснення прикордонного контролю авіарейсу із Білорусі прикордонним нарядом було виявлено валізу, до ручки якої була прив’язана георгіївська стрічка.

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Згодом було встановлено власника валізи. Ним виявився громадянин Російської Федерації, який прибув в Україну з приватним візитом, мав зворотній квиток та достатнє грошове забезпечення.

«Однак символіка, з якою їхав росіянин, заборонена в Україні. Тому особі відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки», - повідомили у відомстві.