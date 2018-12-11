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У Хмельницькому горів торговий центр

16:53, 11 грудня 2018
Інциденти
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Задимлення йшло з вікна четвертого поверху / фото Андрій Попик

Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».

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Пожежа сталася близько 15:00 у ТЦ Luxury, що поблизу залізничного вокзалу. Задимлення йшло з вікна четвертого поверху.

Як повідомили виданню в Головному управлінні ДСНС в області, у ТЦ сталося замикання електромережі. Пожежу швидко загасили рятувальники. У відомстві додали, що ситуація не нанесла загрози людському життю.

фото Андрій Попик

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Теги: #пожежа#Хмельницький