Пожежа сталася близько 15:00 у ТЦ Luxury.

У вівторок, 11 грудня, у Хмельницькому горів торговий центр Luxury.

Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».

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Пожежа сталася близько 15:00 у ТЦ Luxury, що поблизу залізничного вокзалу. Задимлення йшло з вікна четвертого поверху.

Як повідомили виданню в Головному управлінні ДСНС в області, у ТЦ сталося замикання електромережі. Пожежу швидко загасили рятувальники. У відомстві додали, що ситуація не нанесла загрози людському життю.