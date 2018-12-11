У Хмельницькому горів торговий центр
16:53, 11 грудня 2018Інциденти
446 0
Пожежа сталася близько 15:00 у ТЦ Luxury.
Задимлення йшло з вікна четвертого поверху / фото Андрій Попик
У вівторок, 11 грудня, у Хмельницькому горів торговий центр Luxury.
Про це повідомляє «Незалежний громадський портал».
Читайте такожВ Харкові на ходу спалахнув набитий пасажирами тролейбус (відео)
Пожежа сталася близько 15:00 у ТЦ Luxury, що поблизу залізничного вокзалу. Задимлення йшло з вікна четвертого поверху.
Як повідомили виданню в Головному управлінні ДСНС в області, у ТЦ сталося замикання електромережі. Пожежу швидко загасили рятувальники. У відомстві додали, що ситуація не нанесла загрози людському життю.
фото Андрій Попик
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter