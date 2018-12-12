У Києві 28-річний учасник бойових дій вистрибнув з 14 поверху (фото, відео)

Загиблий вже намагався накласти на себе руки близько місяця тому.

У середу, 12 грудня, в Києві за адресою Харківське шосе, 168г виявили труп чоловіка. Тіло лежало на пандусі біля першого під'їзду.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 07:00", повідомляє "Інформатор".

Читайте такожУ Києві 83-річний пенсіонер викинувся з 7 поверху (фото)За словами правоохоронців, чоловік 1990 року народження зник ще 4 грудня. Він проживав у сусідньому будинку. За попередньою інформацією, рано вранці загиблий зайшов в перший під'їзд і піднявся на 14 поверх. Там чоловік розпивав спиртні напої, після чого вистрибнув з загального балкону.

Загиблий впав на пандус і вдарився з такою силою, що обламалися металеві перила. Чоловік отримав несумісні з життям травми. Зазначимо, що загиблий був учасником бойових дій і вже намагався покінчити з собою близько місяця тому.

На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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