У Києві п'яний на джипі виїхав на зустрічну смугу, врізавшись у "Волгу" з літньою парою (відео)

Як повідомляє dtp.kiev.ua, "в результаті конфлікту нетверезий чоловік здійснив постріл з пістолета та почав тікати" на Toyota Land Cruiser по Кільцевій дорозі від Борщагівки в сторону Жулянського шляхопроводу.

За порушником кинулися два патрулі поліції. Не доїжджаючи до вулиці Трублаїні, Toyota на розвороті виїхала на зустрічну смугу і миттєво протаранила "Волгу" з причепом, що відлетіла на автомобіль Mazda, що їхав позаду.

Зазначається, що після удару винуватець аварії закрився в авто. Витягнути його вдалося, розбивши скло.

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В аварії важко постраждали чоловік і жінка з "Волги", їх витягували рятувальники ДСНС. У важкому стані літню пару терміново госпіталізували до реанімації київської міської лікарні №17.

Повідомляється, що винуватець аварії 1989 року народження відбувся синцями та забоями.

На місці ДТП працювали три патрулі поліції, поліція охорони та опергрупа. На час оформдения Кільцева дорога була повністю перекрита від вулиці Трублаїні до місця ДТП.