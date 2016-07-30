На Львівщині затримали партію підробної горілки на мільйон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в області, під час огляду вантажівки оперативники виявили та вилучили 21 тис. пляшок горілки торгової марки «Люботин пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з явними ознаками підробки. Загальна вартість вилученої партії становить понад 1 млн грн.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють, де виготовлявся фальсифікат, а також місця його збуту. Призначено ряд експертиз, ведуться слідчі дії.