На Львівщині затримали партію підробної горілки на мільйон
16:25, 30 липня 2016Інциденти
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У Львівській області правоохоронці затримали поблизу міста Стрий вантажний автомобіль Mercedes, який перевозив велику партію горілчаних виробів.
На Львівщині затримали партію підробної горілки / ГУ НП Львівської області
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в області, під час огляду вантажівки оперативники виявили та вилучили 21 тис. пляшок горілки торгової марки «Люботин пшенична» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з явними ознаками підробки. Загальна вартість вилученої партії становить понад 1 млн грн.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють, де виготовлявся фальсифікат, а також місця його збуту. Призначено ряд експертиз, ведуться слідчі дії.
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