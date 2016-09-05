Щодо прокурора, який керував у Києві автомобілем під наркотою, призначено службову перевірку
Прокуратура Київської області призначила службову перевірку щодо працівника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури, який вчора був затриманий у Києві поліцією за підозрою в керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
За цим фактом прокурором Київської області призначено службове розслідування щодо перевірки інформації про затримання прокурора за підозрою у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.
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За результатами службового розслідування буде вирішено питання про відповідальність працівника, зокрема щодо його звільнення.
Наразі встановлено, що вищевказаний працівник з 30 серпня по теперішній час перебуває на лікарняному, додали в прокуратурі.
Нагадаємо, вчора на вулиці Набережно-Луговій поліція затримала працівника прокуратури на ім'я Віталій Куц. Як йшлося у повідомленні спільноти "Київ оперативний" у Facebook, чоловік, ймовірно, вжив бутират. Також ця людина нібито раніше вже притягувалася до відповідальності за зберігання цього наркотику.