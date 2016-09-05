Щодо прокурора, який керував у Києві автомобілем під наркотою, призначено службову перевірку

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

За цим фактом прокурором Київської області призначено службове розслідування щодо перевірки інформації про затримання прокурора за підозрою у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

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За результатами службового розслідування буде вирішено питання про відповідальність працівника, зокрема щодо його звільнення.

Наразі встановлено, що вищевказаний працівник з 30 серпня по теперішній час перебуває на лікарняному, додали в прокуратурі.

Нагадаємо, вчора на вулиці Набережно-Луговій поліція затримала працівника прокуратури на ім'я Віталій Куц. Як йшлося у повідомленні спільноти "Київ оперативний" у Facebook, чоловік, ймовірно, вжив бутират. Також ця людина нібито раніше вже притягувалася до відповідальності за зберігання цього наркотику.