В Одесі біля дитячого табору "Дружба" чоловік на смерть забив людину та підпалив її
Київський районний суд Одеси взяв під варту чоловіка, який в курортній зоні біля дитячого оздоровчого табору забив на смерть людину і підпалив її.
Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення було прийнято 5 вересня.
Встановлено, що 3 вересня підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, біля дитячого оздоровчого табору «Дружба» у Ваному провулку підійшов до незнайомого йому чоловіка і раптово почав наносити йому численні удари.
Коли потерпілий впав на землю, підозрюваний продовжив побиття. В результаті зловмисник заподіяв потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям - переломи 6 ребер, черепа, кісток носа та ін.
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«Після цього підозрюваному здалося, що потерпілий все ще подає ознаки життя, і підпалив людину за допомогою запальнички», - розповіли в прес-службі.
Зазначається, що підозрюваному 21 рік.
Він зареєстрований у селищі Ширяєве Одеської області, але проживав в Одесі.