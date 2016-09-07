В Одесі біля дитячого табору "Дружба" чоловік на смерть забив людину та підпалив її

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, відповідне рішення було прийнято 5 вересня.

Встановлено, що 3 вересня підозрюваний, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, біля дитячого оздоровчого табору «Дружба» у Ваному провулку підійшов до незнайомого йому чоловіка і раптово почав наносити йому численні удари.

Коли потерпілий впав на землю, підозрюваний продовжив побиття. В результаті зловмисник заподіяв потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям - переломи 6 ребер, черепа, кісток носа та ін.

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«Після цього підозрюваному здалося, що потерпілий все ще подає ознаки життя, і підпалив людину за допомогою запальнички», - розповіли в прес-службі.

Зазначається, що підозрюваному 21 рік.

Він зареєстрований у селищі Ширяєве Одеської області, але проживав в Одесі.