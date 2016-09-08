Під Харковом з гранатомета обстріляли приватний будинок

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області у четвер, 8 вересня.

Читайте такожВибух автомобіля під Львовом: Гелендваген розстрілювали з автомата та гранатомета

"7 вересня близько 22-50 в Краснокутське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі Павлюковка невідомі зробили постріл у господарське приміщення, яке розташоване на території приватного домоволодіння", - йдеться у повідомлення.

Згідно з повідомленням, на місце події виїхали слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Встановлено, що будинок належить 22-річній мешканці Харкова. Внаслідок події постраждалих немає.

Проведено огляд території, зібрано речові докази і направлено на експертизу.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень, вирішується питання про внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Проводиться подальша перевірка.