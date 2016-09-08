У Дніпрі водій позашляховика з битою напав на маршрутку (відео)

Як повідомляє 056.ua, біля історичного музею джип підрізав 87-у маршрутку. Спілкування на підвищених тонах ледь не закінчилося серйозною бійкою.

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За словами водія маршрутки, володар позашляховика вирішив, що 87-а повинна була поступитися йому дорогою. Цього не сталося. Водій джипа схопив з заднього сидіння биту і почав погрожувати маршрутнику. Потім чоловік вдарив битою по 87-й, розбивши вікно.

Проти водія джипа відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".