У Дніпрі водій позашляховика з битою напав на маршрутку (відео)
14:37, 08 вересня 2016Інциденти
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У Дніпрі чоловік за кермом позашляховика почав доводити водієві маршрутки, що той повинен був поступитися йому дорогою. Коли у нього закінчилися аргументи, він битою розбив вікно маршрутки.
Проти водія з битою відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" / Кадр з відео на YouTube
Як повідомляє 056.ua, біля історичного музею джип підрізав 87-у маршрутку. Спілкування на підвищених тонах ледь не закінчилося серйозною бійкою.
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За словами водія маршрутки, володар позашляховика вирішив, що 87-а повинна була поступитися йому дорогою. Цього не сталося. Водій джипа схопив з заднього сидіння биту і почав погрожувати маршрутнику. Потім чоловік вдарив битою по 87-й, розбивши вікно.
Проти водія джипа відкрито кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
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