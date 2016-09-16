В Кривому Розі натовп підлітків намагався влаштувати масову бійку "стінка на стінку"

Як повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області, 14 вересня до Криворізького відділу поліції надійшла інформація, про те що на території одного з районів Кривого Рогу збирається натовп неповнолітніх осіб близько 40 чоловік, які планують влаштувати між собою бійку, використовуючи тактику так званого «махача» або «стінка на стінку», тобто сплановану масову бійку.

Поліція невідкладно відреагувала на дане повідомлення і одразу для перевірки інформації виїхала на місце події.

Читайте такожУ Києві побилися будівельники та місцеві жителі

На місці події співробітники криворізької поліції спільно з працівниками патрульної поліції локалізували запланований конфлікт та доставили до відділення поліції 20 неповнолітніх осіб.

Їх батькам у встановлений законом строк одразу ж було повідомлено про це, їх було викликано у відділок поліції.

До пізнього вечора з неповнолітніми особами та їх батьками проводилися профілактичні бесіди, які стосувалися і питань, пов’язаних з недопущення порушення громадського порядку та безпеки. Після проведеної роботи батьки неповнолітніх, усвідомивши все, претензій до працівників поліції не мали, про що письмово написали. Наприкінці вони подякували поліції за пильність та оперативність, зазначають у відомстві. Після цього неповнолітні зі своїми батьками відправились додому.