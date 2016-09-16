У Тернополі затриманий спробував вчинити самогубство у відділку, його відправили у психдиспансер - поліція (відео)

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя, подія трапилася поблизу залізничного вокзалу 15 вересня близько 1-ї години ночі.

Заявник повідомив інспекторам, що приїхали на виклик, що у нього викрали 3,5 тисячі гривень.

Інспектори взялися з’ясовувати усі обставини. Виявленого підозрюваного у крадіжці доправили до відділку поліції.

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"Однак там він почав дебоширити, лаятися і навіть спробував вчинити самогубство. Правопорушник розбив вікно і порізав руку. Інспектори вгамували його і викликали карету швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Затриманого шпиталізували в обласний психоневрологічний диспансер.

Далі ним займатимуться слідчі міськвідділу поліції.