У Тернополі затриманий спробував вчинити самогубство у відділку, його відправили у психдиспансер - поліція (відео)
У Тернополі в психоневрологічний диспансер госпіталізували чоловіка, який, за твердженням поліції, намагався вчинити самогубство у відділку.
Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Тернополя, подія трапилася поблизу залізничного вокзалу 15 вересня близько 1-ї години ночі.
Заявник повідомив інспекторам, що приїхали на виклик, що у нього викрали 3,5 тисячі гривень.
Інспектори взялися з’ясовувати усі обставини. Виявленого підозрюваного у крадіжці доправили до відділку поліції.
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"Однак там він почав дебоширити, лаятися і навіть спробував вчинити самогубство. Правопорушник розбив вікно і порізав руку. Інспектори вгамували його і викликали карету швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Затриманого шпиталізували в обласний психоневрологічний диспансер.
Далі ним займатимуться слідчі міськвідділу поліції.