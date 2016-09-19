Кількість жертв аварії парома в Таїланді збільшилась до 18 людей
10:03, 19 вересня 2016Інциденти
1016 0
Щонайменше 18 людей загинули після аварії річкового порома 18 вересня неподалік міста Аюттхая в центральній частині Таїланду.
Паром перевозив близько 150 осіб по річці Чаопрайя / REUTERS
Серед загиблих шість жінок і як мінімум одна дитина. Влада веде пошук зниклих безвісти, передає ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.
Раніше повідомлялося про 13 загиблих у результаті аварії.
Читайте такожПід час гонки Porsche Supercup в Італії сталися дві "видовищні" аварії (відео)
Пором, що перевозив близько 150 осіб по річці Чаопрайя, вдарився об опору мосту і затонув приблизно за 80 км від Бангкока. Судно було зафрахтоване групою мусульманських паломників, які поверталися з Аюттхаї до Бангкока після релігійної церемонії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter