Кількість жертв аварії парома в Таїланді збільшилась до 18 людей

Серед загиблих шість жінок і як мінімум одна дитина. Влада веде пошук зниклих безвісти, передає ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих у результаті аварії.

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Пором, що перевозив близько 150 осіб по річці Чаопрайя, вдарився об опору мосту і затонув приблизно за 80 км від Бангкока. Судно було зафрахтоване групою мусульманських паломників, які поверталися з Аюттхаї до Бангкока після релігійної церемонії.