Невідомий застрелив чотирьох людей в торговому центрі в штаті Вашингтон

Жертвами стрілянини в торговому центрі в Берлінгтон (США, штат Вашингтон) стали чотири людини.

За даними правоохоронців, інцидент стався біля торгового центру Cascade Mall, повідомляє РБК з посиланням на телеканал АВС. Читайте також"Вирішив похвалитися": у Росії хлопчик відкрив стрілянину в школі Як повідомляє на своїй сторінці у Twitter сержант поліції Марк Френсіс, ймовірний стрілок покинув місце злочину до приїзду правоохоронців. За свідченнями очевидців, стріляв — «чоловік, латиноамериканець, одягнений в сіре».

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