Невідомий застрелив чотирьох людей в торговому центрі в штаті Вашингтон
09:30, 24 вересня 2016Інциденти
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Жертвами стрілянини в торговому центрі в Берлінгтон (США, штат Вашингтон) стали чотири людини.
Фото з місця події / REUTERS
За даними правоохоронців, інцидент стався біля торгового центру Cascade Mall, повідомляє РБК з посиланням на телеканал АВС.
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Як повідомляє на своїй сторінці у Twitter сержант поліції Марк Френсіс, ймовірний стрілок покинув місце злочину до приїзду правоохоронців.
За свідченнями очевидців, стріляв — «чоловік, латиноамериканець, одягнений в сіре».
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