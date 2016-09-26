В Одесі патрульні затримали чоловіка, який відкрив стрілянину в парку
Затриманий заявив, що нібито стріляв у повітря, щоб перевірити працездатність «приладу» для відстрілу патронів.
В Одесі патрульні затримали в парку чоловіка, який стріляв з пістолета.
Читайте такожВ Одесі померла жінка, яка постраждала під час обвалу балкону (відео)
Як повідомили УНІАН у Патрульній поліції Одеси, 25 вересня близько 11.00 патрульні отримали інформацію про те, що в парку імені Горького невідомий стріляє з пістолета.
«Правоохоронці оперативно прибули на місце виклику. При огляді прилеглої території поліцейські помітили невідомого, схожого за прикметами на порушника», - повідомили в прес-службі.
При собі 39-річний чоловік мав пістолет, на який не зміг надати відповідні документи. Патрульним він заявив, що нібито стріляв у повітря, щоб перевірити справність «приладу» для відстрілу патронів.
Зброю вилучено й направлено на експертизу. Правопорушника доставили до відділення поліції для з'ясування обставин справи.