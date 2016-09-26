У Львові грабіжник силою забрав у чоловіка антикварне яйце вартістю 750 тисяч

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, до Сихівського відділу поліції із заявою про пограбування звернувся 36-річний житель міста Яворів Львівської області. Чоловік повідомив, що 25 вересня, близько 02:00, на вулиці Зеленій у Львові невідомий із застосуванням сили заволодів його антикварним ювелірним виробом у вигляді яйця, виготовленого із золота та срібла. Вартість виробу становить 750 тис грн.

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Правоохоронці встановлюють особу грабіжника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.186 КК України (грабіж, вчинений в особливо великих розмірах), - карається позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років.

У поліції наразі не коментують, чи даний коштовний антикварний ювелірний виріб є яйцем з колекції Фаберже чи його старовинною копією, а також, як пояснив правоохоронцям потерпілий своє перебування з коштовною річчю серед ночі на одній з вулиць Львова.

Довідка УНІАН. Яйця Фаберже виготовлялися із золота, срібла і дорогоцінного каміння. З відомого 71 вироби, до наших днів дійшли 62, інші відомі за описами та старими фотографіями і вважаються втраченими. На даний час кілька знаходяться в приватних колекціях, місце знаходження 7 яєць Фаберже не відоме.