Зберігав АК-47 і вірив у "реінкарнацію Новоросії": у Харкові затримали прихильника бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Павла Угровецького, наприкінці минулого тижня чоловікові, який закликав до створення "Новоросії" та зберігав вдома зброю, оголосили про підозру.

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За його відомостями, затриманому інкримінується розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та незаконному придбанні і зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Наразі встановлено, що чоловік, підтримуючи ідею від'єднання окремих регіонів України та порушення державного устрою і конституційного ладу в Україні, здійснював публічні заклики до вчинення умисних дій, направлених на зміну меж кордону країни. Зокрема, на своїй персональній сторінці у соціальних мережах він розповсюджував інформацію, що пропагувала та містила заклики захоплення державної влади та розпалювання національної ворожнечі тощо", - зазначив Угровецький.

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Крім того, зловмисник придбав та зберігав вдома автомат Калашникова та бойові патрони до нього. Минулого тижня чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальна санкція статті передбачає 7 років позбавлення волі.

Прокуратура області процесуально керує у кримінальному провадженні стосовно 39-річного харків'янина, який підозрюється у вчиненні дій, спрямованих на створення на території України так званої "Новоросії".