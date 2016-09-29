ДТП у Волинській області: вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом, є постраждалі

Внаслідок ДТП дев’ять пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження, одного із них госпіталізували, йдеться у повідомленні ГУ НП у Волинській області.

Зазначається, що близько 15 години 35-річний мешканець Рівненської області, керуючи вантажівкою "Scania", допустив зіткнення з пасажирським автобусом "Setra", який перевозив шахтарів і на зупинці здійснював висадку пасажирів. За кермом автобуса перебував 54-річний житель Нововолинська.

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"Внаслідок автопригоди 9 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Одну пасажирку, 64-річну мешканку Нововолинська, госпіталізували у відділення травматології районної лікарні. Медики діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму, перелом шийного хребця", - йдеться у повідомленні поліції.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.