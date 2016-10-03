У Луцьку водій BMW загинув, врізавшись у мікроавтобус із пасажирами
09:08, 03 жовтня 2016Інциденти
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Увечері 2 жовтня у Луцьку легковик BMW виїхав на зустрічну смугу перед мостом через річку Стир і врізався у маршрутку з пасажирами.
Фото facebook.com/lutskpolice
Водій легковика загинув, в автомобілі він був сам, повідомляє Волинь 24.
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З маршрутки госпіталізовано близько 10 осіб. Усі постраждалі були при свідомості, проте двоє - у важкому стані.
На місці аварії працювало 5 машин швидкої допомоги.
Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня у Білій Церкві внаслідок ДТП загинули двоє патрульних поліцейських, ще один отримав важкі травми. Аварію спричинив нетверезий водій позашляховика «Mercedes» з польськими номерними знаками, його затримали після того, як він намагався утекти.
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