У Києві в дворі приватного будинку вночі вибухнула граната

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні о 3:40 ночі в київську поліцію надійшла інформація про вибух у дворі приватного будинку на Троєщині. За вказаною адресою негайно виїхали патрулі поліції, слідчо-оперативна група та представники вибухотехнічної служби.

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За попередніми даними, вибухнула граната Ф-1. Експерти вилучили з місця події залишки боєприпасу і направили їх на проведення дослідження.

Жертв та постраждалих немає. Внаслідок вибуху уламками пошкоджено автомобіль, який був припаркований у дворі. Правоохоронці з'ясовують обставини і причини цієї надзвичайної події.

Слідчим відділом Деснянського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.