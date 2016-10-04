Росіянин скоїв 10 злочинів за один день, в тому числі вбивство і два зґвалтування

За один день злочинець убив знайомого, спробував убити трьох свідків, побив і пограбував підлітка, викрав і розбив машину, пограбував і зґвалтував двох жінок, а також купив наркотики.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на омське управління СКР, 26 серпня 2015 року Абдрахманов, який незадовго до цього звільнився з колонії, випивав зі своїм 32-річним другом. Той дорікнув Абдрахманова в тому, що той "неправильно живе" і вживає наркотики. У результаті сварки, що виникла, Абдрахманов вистрілив чоловікові в голову з пістолета з глушником, переробленого з газового.

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Вирішивши, що він скоїв вбивство, Абдрахманов спробував приховати злочин. Для цього він вирішив вбити всіх інших людей, які знаходилися в квартирі. Спочатку Абдрахманов вистрілив у голову сплячого 29-річному чоловікові. Потім він спробував перезарядити пістолет, щоб убити ще двох осіб, які курили на балконі. Їм вдалося обеззброїти Абдрахманова і викинути його пістолет з балкона. Зловмисник вибіг на вулицю, намагався знайти і повернути собі зброю, але не зміг.

Після цього він побив підлітка, який проходив повз, і відібрав у нього мобільний телефон.

Потім Абдрахманов спробував викрасти машину Chevrolet з пасажиркою всередині. Викрадач не впорався з керуванням, розбив машину і кинув її.

Після цього він узяв таксі і поїхав до родича в інший район Омська. Того не виявилося вдома. Тоді Абдрахманов зґвалтував і пограбував його співмешканку, а на викрадені гроші купив наркотик і вжив його.

Під дією наркотиків Абдрахманов відправився в Жовтневий округ Омська і почав стукати в двері приватних будинків. В одному з них відкрили. Абдрахманов, погрожуючи ножем, побив і зв'язав незнайомого йому 29-річного чоловіка, а потім скоїв сексуальне насильство над жінкою, яка знаходилася в будинку.

Злочинець зник з місця злочину, але потім був затриманий. На допиті він відразу зізнався у скоєних злочинах. При цьому з'ясувалося, що один із його знайомих, у яких Абдрахманов стріляв, все-таки вижив. У зв'язку з цим його звинуватили у вбивстві тільки однієї людини, а також у замаху на вбивство ще трьох.

Крім того, Абдрахманова звинуватили в незаконному носінні вогнепальної зброї, грабіж, розбій, викрадення, побої, погрозі вбивством, згвалтуванні і сексуальному насильстві.

Центральний районний суд Омська засудив 37-річного злочинця до 21 року позбавлення волі в колонії суворого режиму. При цьому у випадку, якщо б друга потенційна жертва Абдарахманова загинула, йому загрожував довічний термін.