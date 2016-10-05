На Тернопільщині водій броньованого військового автомобіля важко травмував 11-класника
Водій спеціалізованого броньованого автомобіля "Козак", військовослужбовець Нацгвардії порушував правила дорожнього руху при обгоні.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 4 жовтня на перехресті доріг Струсів-Дарахів.
Встановлено, що водій спеціалізованого броньованого автомобіля "Козак", військовослужбовець Національної гвардії Івано-Франківська рухався у колоні із п'яти військових автомобілів дорогою Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.
Читайте такожУ Тернополі на пішохідному переході водій збив 9-річну дівчинку
Порушуючи правила дорожнього руху та перетинаючи суцільну смугу, він почав обганяти вантажівку "КамАЗ". Проте не впорався з керуванням та зачепив бокову частину причепу вантажівки.
В результаті "Козак" занесло, розвернуло та кинуло на протилежне узбіччя.
При цьому військовий автомобіль збив жителя села Тютьків, учня одинадцятого класу.
Потерпілого з закритою травмою живота, розривом селезінки та численними переломами госпіталізували до Теребовлянської лікарні.
Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил дорожнього руху).
Слідчі повідомили про ДТП Збройні сили України та військову прокуратуру.