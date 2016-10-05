На Тернопільщині водій броньованого військового автомобіля важко травмував 11-класника

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора 4 жовтня на перехресті доріг Струсів-Дарахів.

Встановлено, що водій спеціалізованого броньованого автомобіля "Козак", військовослужбовець Національної гвардії Івано-Франківська рухався у колоні із п'яти військових автомобілів дорогою Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль.

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Порушуючи правила дорожнього руху та перетинаючи суцільну смугу, він почав обганяти вантажівку "КамАЗ". Проте не впорався з керуванням та зачепив бокову частину причепу вантажівки.

В результаті "Козак" занесло, розвернуло та кинуло на протилежне узбіччя.

При цьому військовий автомобіль збив жителя села Тютьків, учня одинадцятого класу.

Потерпілого з закритою травмою живота, розривом селезінки та численними переломами госпіталізували до Теребовлянської лікарні.

Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 1 ККУ (порушення правил дорожнього руху).

Слідчі повідомили про ДТП Збройні сили України та військову прокуратуру.