У жителя Дніпра правоохоронці вилучили коноплю та зброю (фото)

У Дніпрі поліцейські прийшли з обшуком до чоловіка, який у своєму помешканні виростив близько 70 кущів коноплі.

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Про це УНІАН повідомили в управлінні з обслуговування Днепропетровской и Запорожской областей Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Як зазначають у повідомленні, зілля чоловік вирощував з метою переробки на марихуану та подальшого збуту.

Крім цього, у зловмисника вилучили півкілограма готового продукту, сліп-пакет із партією метамфетаміну та газовий пістолет «Вальтер», перероблений під використання бойових набоїв.

Також у місті Синельникове у місцевого мешканця правоохоронці вилучили більше кілограма готової до реалізації та вживання «травички».

За цінами «чорного» ринку сума вилученого в обох випадках може становити більше 20 тисяч гривень, зазначають у поліції.

Поліцейські встановлюють клієнтську мережу наркодилерів та осіб, з якими вони могли мати "бізнес-контакти".

Відкрито кримінальні провадження за низкою статей Кримінального кодексу України, відповідно до яких правопорушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.