В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління СБУ в області.

«Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. За допомогою таких «фінансово-господарських операцій» він щомісяця відмивав близько 1 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

Сьогодні співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового клієнта.

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«Під час обшуків в офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 млн грн у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій», - повідомили в прес-службі.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.