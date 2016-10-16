У Львові квартиру підприємця обікрали на більш ніж півтора мільйона гривень

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, до поліції із заявою про пограбування звернувся 34-річний львів’янин, який займається підприємницькою діяльністю.

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За його словами, 15 жовтня зловмисники скористалися його нетривалою відсутністю вдома і в період з 13:00 до 18:00, підібравши ключі до замків вхідних дверей, викрали з квартири 10 тис. євро, 28 тис. дол., 42 тис. грн, а також два наручні годинники швейцарського та японського виробництва.

За інформацією поліції, загальна вартість вкраденого оцінюється у 1,6 млн гривень. Правоохоронці встановлюють причетних до крадіжки.