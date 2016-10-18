В Абхазії біля телецентру підірвався соратник "Мотороли" - ЗМІ

Про це повідомило джерело у МВС Абхазії, передає "Радіо Свобода" з посиланням на агентство Caucasus Times.

За його словами, Сергій Торосенко входив до групи ліквідованого в Донецьку терориста Арсенія Павлова "Мотороли".

За словами джерела, загиблий на території телецентру підозрюваний мав спільників, їхніми пошуками займаються слідчі органи.

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Торосенко приїхав до Абхазії днями, перейшовши кордон Абхазії з Росією на посту Псоу. За інформацією слідства, вибух стався випадково, зловмисник ще деякий час залишався при свідомості. При ньому були виявлені рація, а також карти із зазначенням розташування держустанов.

Про можливі мотиви дій загиблого не повідомляється. Однак відомо, що раніше в Абхазії проходили лікування бойовики з "ДНР", в тому числі й "Моторола", у якого стався конфлікт з місцевими жителями, що ледь не закінчився перестрілкою.

Раніше в понеділок ЗМІ повідомили, що в Сухумі невідомий чоловік у понеділок вранці підірвав себе біля входу в будівлю Абхазької державної телерадіокомпанії.