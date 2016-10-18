На морвокзалі в Одесі підняли з дна затонулу під час шторму яхту (фото)

Зараз вона стоїть на причалі яхт-клубу, передає "Думская".

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Зовні плавзасіб виглядає непогано: триденне перебування під водою не завдало йому видимої шкоди. Основні пошкодження зосереджені на кормі, яка билася об причал. Також помітні сліди стихії на верхній частині надбудови.

Очевидці події стверджують, що в катастрофі "Артеміди" винен капітан, який неправильно пришвартував її біля стінки яхт-клубу. Крім того, під час шторму на борту не було персоналу, що неприпустимо в таких випадках.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня на морському вокзалі Одеського порту під час шторму затонула приватна яхта.