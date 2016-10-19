У Миколаєві водій маршрутки побив підлітка, який переходив дорогу на червоне світло

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції області, інцидент стався 17 жовтня близько 15:30 у районі перехрестя пр. Центрального та вул. Садової.

Підлітка госпіталізували з діагнозом «забій обличчя та перелом кісток носа».

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Хлопець пояснив, що переходив проїжджу частину нібито на червоний сигнал світлофора, що обурило водія. Той зупинив свій транспортний засіб, вийшов і побив підлітка.

Потерпілому вдалося запам'ятати, що водій керував маршрутним таксі «ГАЗель» білого кольору, номерний знак 4243 або 4246 АА.

Слідчим відділенням Центрального відділу поліції ГУНП у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), що карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.