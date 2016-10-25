На Харківщині застрелився колишній начальник Качанівської колонії – джерело

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Науполіції України в Харківській області, 23 жовтня ввечері жінка повідомила в Дергачівський відділ поліції, що виявила у гаражі в селищі Березівське свого 55-річного чоловіка мертвим з пораненням щелепи.

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При виїзді за адресою були вилучені речові докази – травматичний револьвер, який належав загиблому. Слідчі кваліфікували дану подію як самогубство. Перевірка обставин трагедії триває.

Як повідомило кореспондентові УНІАН джерело у поліції Харківської області, загиблий - колишній начальник Качанівської колонії Іван Первушкін і застрелився із зареєстрованого на себе пістолета.

Харківські ЗМІ з посиланням на власні джерела також повідомляють, що загиблий чоловік – Первушкін, який очолював Качанівську колонію в 2011 – на початку 2012 років.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив екс-прем'єр міністра України Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня 2011 р. Тимошенко було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії №54 у Харкові, де вона відбувала покарання до 22 лютого 2014 року.