У Харківській області затримали контрабандиста, який на човні віз автозапчастини з Росії

Силовики спільно з прикордонниками не дали ввезти в країну контрабандні запчастини для машин.

Українець хотів провезти товару на 450 000 гривень.

Його засікли завдяки тепловизору. Контрабандист прямував на човні до селища Тополі, розповіли у прес-центрі СБУ.

"Була оперативна інформація від розвідників. Ми знали, що він попливе в цьому районі. Виявили, почекали, поки він перетне кордон і затримали", - зазначив прес-офіцер Харківського прикордонного загону Олександр Трохимець.

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Після цього, недалеко від державного кордону на береговій відмілині річки Оскіл спільна міжвідомча група затримала жителя Харківщини.

Крім нього в човні бійці виявили 50 картонних ящиків з автозапчастинами до автомобілів різних марок.

У відношенні громадянина України склали документи про адміністративне правопорушення за незаконне перетинання державного кордону України та порушення правил прикордонного режиму.

Товар передали представникам фіскальної служби. Митники оцінили товар в 450 000 гривень.