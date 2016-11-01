У Харкові "швидка" з військовими потрапила в ДТП (фото)

ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги Volkswagen відбулася сьогодні, 1 листопада, близько 11.00 на пр. Московському в Харкові, в районі станції метро "Тракторний завод".

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