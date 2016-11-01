У Харкові "швидка" з військовими потрапила в ДТП (фото)

16:30, 01 листопада 2016
Інциденти
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ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги Volkswagen відбулася сьогодні, 1 листопада, близько 11.00 на пр. Московському в Харкові, в районі станції метро "Тракторний завод".

sq.com.ua

Про це повідомляє sq.com.ua з посиланням на очевидців.

На фотографіях, викладених свідками аварії, видно, що "швидка" рухалася по зустрічній смузі.

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Внаслідок ДТП постраждали медики зі "швидкої".

Подробиці аварії з'ясовуються.

sq.com.ua

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