У Харкові "швидка" з військовими потрапила в ДТП (фото)
16:30, 01 листопада 2016Інциденти
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ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги Volkswagen відбулася сьогодні, 1 листопада, близько 11.00 на пр. Московському в Харкові, в районі станції метро "Тракторний завод".
Аварія сталася в районі станції ХТЗ / sq.com.ua
Про це повідомляє sq.com.ua з посиланням на очевидців.
На фотографіях, викладених свідками аварії, видно, що "швидка" рухалася по зустрічній смузі.
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Внаслідок ДТП постраждали медики зі "швидкої".
Подробиці аварії з'ясовуються.
Фото: sq.com.ua
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