Масштабна ДТП у Харкові за участю маршрутки: троє загиблих, семеро постраждалих (фоторепортаж)
02:43, 06 листопада 2016Інциденти
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У Харкові близько 22:45 на вулиці Гвардійців Широнінців, 49 зіткнулися маршрутний автобус і автомобіль Chevrolet Cruze.
Фото з місця події / atn.ua
За даними прес-служби патрульної поліції, в результаті загинули три учасники аварії - пасажири Chevrolet, пише місцевий сайт Atn.ua.
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У лікарню були доставлені водій авто та шість пасажирів автобуса.
Згідно з повідомленням, інформація про загиблих, постраждалих та обставини зіткнення встановлюється - на місці працює слідчо-оперативна група.
Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на час оформлення ДТП.
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