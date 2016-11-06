Масштабна ДТП у Харкові за участю маршрутки: троє загиблих, семеро постраждалих (фоторепортаж)

За даними прес-служби патрульної поліції, в результаті загинули три учасники аварії - пасажири Chevrolet, пише місцевий сайт Atn.ua.

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У лікарню були доставлені водій авто та шість пасажирів автобуса.

Згідно з повідомленням, інформація про загиблих, постраждалих та обставини зіткнення встановлюється - на місці працює слідчо-оперативна група.

Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на час оформлення ДТП.