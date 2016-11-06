"П'яні перегони": поліція розповіла деталі ДТП з сином нардепа Молотка в Києві

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у м. Києві.

Як зауважили у поліції, за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування 1 та більше людей) Кримінального кодексу України.

Крім того, у поліції поінформували, що, за попередніми даними, потерпілі мають легкі тілесні ушкодження, але офіційної інформації від лікарів ще не надходило.

Читайте такожМасштабна ДТП у Харкові за участю маршрутки: троє загиблих, семеро постраждалих (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, вночі у Києві сталася ДТП за участю сина народного депутата України (депутатська група "Воля народу") Ігоря Молотка - Дениса.

Як повідомив волонтер Роман Сініцин, син Молотка з товаришем «влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL». «Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус Патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості», - поінформував волонтер. Крім того, додав він, порушники намагалися втекти від поліції, але були затримані.

У прес-службі депутатської групи «Воля народу» підтвердили факт ДТП за участю сина Молотка. Там зауважили, що сам депутат, коментуючи інцидент, заявив, що жодним чином не перешкоджатиме об'єктивному розслідуванню обставин ДТП, а лікування постраждалих візьме на себе.