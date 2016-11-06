У Києві син нардепа Молотка влаштував "перегони", що завершилися ДТП (фото)

Як повідомили у прес-службі депутатської групи «Воля народу», аварія сталася вночі на вул. Борщагівській.

«Незалежно від того, з чиєї вини сталася ДТП, лікування постраждалих беру на себе. Висловлюю щире співчуття постраждалим», - написав депутат на своїй сторінці у Facebook. Він також додав, що жодним чином не перешкоджатиме об'єктивному розслідуванню обставин ДТП.

В свою чергу волонтер Роман Сініцин повідомив, що син Молотка з товаришем «влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL». «Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус Патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості», - написав Сініцин на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що порушники намагалися втекти від поліції, але були затримані. «Втікали від копів. Спочатку на Мерседесі, потім коли його "роззуло" на повороті - кинули машину і побігли дворами. Не втекли», - зауважив волонтер.

Ігор Молоток – народний депутат України (депутатська група "Воля народу"), голова підкомітету з питань соціальних програм державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.