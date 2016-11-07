"П'яні перегони" й ДТП у Києві: сину нардепа Молотка "світить" до трьох років ув'язнення

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він пояснив, що порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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При цьому, розповів Шкіряк, мінімальним видом і розміром покарання за ч.1 ст.286 КК України при завданні середньої тяжкості тілесних ушкоджень є штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів (від 3 400 грн до 8 500 грн).

"Водночас за ч.1 ст.286 КК України суд може призначити й обмеження волі на строк до трьох років. При цьому частіше за все суд звільняє засудженого від відбування покарання з випробуванням - від одного до трьох років (ст.75 КК України)", - йдеться у повідомленні радника глави МВС.

Крім того, Шкіряк наголосив, що покарання для Дениса Молотка буде залежати від обставин й від позиції потерпілих.

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 листопада у Києві сталася ДТП за участю сина народного депутата України (депутатська група "Воля народу") Ігоря Молотка - Дениса.

Як повідомив волонтер Роман Сініцин, син Молотка з товаришем «влаштували п'яні перегони по Києву на Mercedes GL». «Відправили в нокаут Matiz піцерії Mamamia і Пріус Патрульної поліції України. Відправили 4-х людей в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості», - поінформував волонтер.

Крім того, додав він, порушники намагалися втекти від поліції, але були затримані.

У прес-службі депутатської групи «Воля народу» підтвердили факт ДТП за участю сина Молотка. Там зауважили, що сам депутат, коментуючи інцидент, заявив, що жодним чином не перешкоджатиме об'єктивному розслідуванню обставин ДТП, а лікування постраждалих візьме на себе.