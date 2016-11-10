У Херсоні побили першого заступника голови обласної ради

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

До чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі здійснили напад на першогозаступника голови Херсонської обласної Ради.

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"Правоохоронці встановили, що близько 18-ї години перший заступник голови Херсонської обласної Ради, повертаючись додому, залишив автомобіль на парковці. Після цього на нього напали невідомі та спричинили тілесні ушкодження", - повідомили в поліції.

На теперішній час потерпілий знаходиться в лікарні зпопереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Правоохоронці проводять необхідні оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення та затримання зловмисників.

Як розповів Українській правді колишній голова ОДА Борис Силенков, Зеленчука побили біля під’їзду його будинку, завдавши кілька ударів у голову.

Силенков пов’язує побиття із діяльністю Зеленчука на посаді.

Як повідомляв УНІАН, днем раніше у Херсоні невідомі підпалили двері квартири міського голови Володимира Миколаєнка.