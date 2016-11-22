У Києві позашляховик на смерть збив школяра (фото)

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, дитину збив автомобіль Range Rover, який їхав у лівому ряду.

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"Від удару шестикласник відлетів на 40 метрів. Смерть настала миттєво. На місці працює оперативно-слідча група та експерт. Речі хлопчика розкидані на відстані 50 метрів.", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік, коли разом з сином перебігав жваву проїжджу частину.