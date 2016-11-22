У Києві позашляховик на смерть збив школяра (фото)
21:36, 22 листопада 2016Інциденти
2976 0
На проспекті Бажана у Києві ввечері 22 листопада позашляховик збив школяра, який переходив дорогу в недозволеному місці.
Школяр загинув від удару / Фото dtp.kiev.ua
Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, дитину збив автомобіль Range Rover, який їхав у лівому ряду.
Читайте такожПід Миколаєвом в результаті зіткнення бензовоза з легковиком загинуло троє військових (фото)
"Від удару шестикласник відлетів на 40 метрів. Смерть настала миттєво. На місці працює оперативно-слідча група та експерт. Речі хлопчика розкидані на відстані 50 метрів.", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 7 листопада на проспекті Генерала Ватутіна загинув чоловік, коли разом з сином перебігав жваву проїжджу частину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter