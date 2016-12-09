Суд продовжив ще на 2 місяці арешт фігуранта у справі банку "Михайлівський"

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва в Facebook.

"Клопотання задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному до 5 лютого 2017 року включно", - йдеться в ухвалі суду.

Згідно з ухвалою суду, розмір застави для підозрюваного залишився у сумі 137,8 млн грн.

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Зазначається, що екс-директор ТОВ "Інвестиційно-розрахунковий центр" підозрюється у пособництві колишнім керівникам ПАТ "Банк "Михайлівський" у розкраданні понад 1,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України визнав банк "Михайлівський" неплатоспроможним 23 травня. Напередодні, 20 травня, голова правління банку Ігор Дорошенко пішов з посади, при цьому банк провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних компаній "Кредитно-інвестиційний центр" і "Інвестиційно-розрахунковий центр", що збільшило навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як відомо, 8 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово призупинив виплати вкладникам банку за загальним реєстром для доповнення цього реєстру. Як повідомляється на сайті фонду, виплати коштів будуть поновлені не пізніше 16 грудня 2016 року.