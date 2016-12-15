Невдалий дитячий жарт: у Дніпрі під школу підкинули коробку з "бомбою" (фото)
14:02, 15 грудня 2016Інциденти
833 0
В Дніпрі сьогодні близько 8 ранку біля школи № 30 по вул. Крамського знайшли обмотану скотчем коробку з написом: «Вам посилка. Не відкривати. Там бомба. Аллах акбар!».
Експерти обстежили коробку і прилеглу територію / Фото dp.npu.gov.ua
Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
Читайте такожУ Дніпрі "замінували" торговий центр, евакуйовано майже тисячу людей (фото, відео)
Експерти-вибухотехніки, які у складі слідчо-оперативної групи попрямували на місце події обстежили коробку і прилеглу територію.
Фото dp.npu.gov.ua
Фото dp.npu.gov.ua
Фото dp.npu.gov.ua
На щастя, коробка з «бомбою» виявилася невдалим дитячим жартом. Зараз правоохоронці з'ясовують особу «мінера». Якщо буде встановлено, що коробку з написом залишив неповнолітній, його батькам доведеться заплатити чималий штраф, відзначають у поліції.
Поліція нагадує, що жартівникам, які досягли 16-річного віку, загрожує кримінальна відповідальність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter