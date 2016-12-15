Невдалий дитячий жарт: у Дніпрі під школу підкинули коробку з "бомбою" (фото)

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

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Експерти-вибухотехніки, які у складі слідчо-оперативної групи попрямували на місце події обстежили коробку і прилеглу територію.

На щастя, коробка з «бомбою» виявилася невдалим дитячим жартом. Зараз правоохоронці з'ясовують особу «мінера». Якщо буде встановлено, що коробку з написом залишив неповнолітній, його батькам доведеться заплатити чималий штраф, відзначають у поліції.

Поліція нагадує, що жартівникам, які досягли 16-річного віку, загрожує кримінальна відповідальність.