У Харкові відбулася серйозна ДТП за участю раритетного автомобіля
14:36, 15 грудня 2016Інциденти
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Винуватець намагався втекти з місця інциденту.
В результаті аварії ГАЗ перекинувся / glavnoe.ua
На вулиці Роганській, 130 вдень 15 грудня сталася серйозна аварія.
Про це інформує прес-служба патрульної поліції.
Зіткнулися авто "Рено" та УАЗ. В результаті аварії ГАЗ-69 перекинувся.
Як розповіли очевидці, водій автомобіля "Рено" з львівськими номерами намагався втекти з місця події.
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"Схоже, водій "Рено" був п'яний. Він намагався втекти, але це помітили очевидці і зловили його", - підкреслила очевидиця ДТП.
В результаті аварії постраждав водій автомобіля. який перекинувся. Його госпіталізували.
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