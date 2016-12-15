У Харкові відбулася серйозна ДТП за участю раритетного автомобіля

На вулиці Роганській, 130 вдень 15 грудня сталася серйозна аварія.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції.

Зіткнулися авто "Рено" та УАЗ. В результаті аварії ГАЗ-69 перекинувся.

Як розповіли очевидці, водій автомобіля "Рено" з львівськими номерами намагався втекти з місця події.

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"Схоже, водій "Рено" був п'яний. Він намагався втекти, але це помітили очевидці і зловили його", - підкреслила очевидиця ДТП.

В результаті аварії постраждав водій автомобіля. який перекинувся. Його госпіталізували.