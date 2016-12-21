У Києві вночі сталася пожежа на заводі імені Івана Лепсе (фото)

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на бульварі Вацлва Гавела на території заводу в одноповерховій металевій будівлі ангарного типу (розмірами 30x30) виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч розташовані металеву складську будівлю та чотириповерхову адміністративно-виробничу будівлю.

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Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено дві металеві будівлі ангарного типу та майно на площі близько 1,7 тис. м кв. і пошкоджено поруч розташовану чотириповерхову будівлю на площі близько 300 м кв.

Вранці підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

«Жертв і постраждалих немає. Під час гасіння пожежі врятовано одну особу. До гасіння пожежі залучалося 22 од. техніки та 86 чол. Причина пожежі встановлюється», - сказано в повідомленні.

Раніше у Харкові унаслідок пожежі на виробництві пластикових вікон загинули дві людини.